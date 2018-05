Titelstrijd weer open: RSCA wint op Club

De titelstrijd ligt weer helemaal open. Anderlecht won zondagmiddag met 1-2 op bezoek bij leider Club Brugge. Het verschil tussen de twee is zo twee punten met nog drie wedstrijden te gaan. Het is trouwens de eerste competitienederlaag in eigen huis voor Club sinds 20 december 2015. Ook toen won Anderlecht in Jan Breydel.

Nog voor de wedstrijd begon, waren er al problemen met de videoref. Die kreeg geen beelden op zijn schermpje, waardoor de wedstrijd met een kleine twintig minuten vertraging van start ging. Eenmaal de wedstrijd begonnen was, belemmerde RSCA Club Brugge het voetballen. Wanneer Gerkens Vanaken aantikte op de rand van de zestien wilde de Club-speler een strafschop, maar ref Visser gaf die niet. Aan de overkant hield doelman Gabulov zijn netten schoot op pogingen van Teodorczyk en Markovic.

Dubieuze doelpunten

Club kwam naar het einde van de eerste helft toe beter in de wedstrijd. Nakamba pakte uit met een gevaarlijk afstandsschot, Sels maakte zich goed breed op een knal van Mechele. Vlak voor de rust trapte Vanaken de bal tegen de arm van Sa. Ref Visser gaf Club eerst een strafschop, maar werd teruggefloten door de videoref.

Club begon beter aan de tweede helft, maar het was Anderlecht dat op voorsprong kwam. Een poging van Teodorczyk verdween knullig onder Gabulov in doel. De Pool leek nipt buitenspel te staan, maar het doelpunt werd toch goedgekeurd, zonder tussenkomst van de VAR.

Anderlecht nam de controle over de wedstrijd opnieuw over en kwam ook op 0-2. Dendoncker kopte de bal voor doel, Morioka verdubbelde de paars-witte voorsprong. Ivan Leko bracht extra aanvallers op het veld en tien minuten voor tijd scoorde Diaby. Het is niet duidelijk of de bal helemaal over de lijn was, maar de ref keurde het doelpunt goed. Club ging nadien nog vol voor de gelijkmaker, maar scoren lukte niet meer. Anderlecht komt zo tot op twee punten van de leider en doet weer helemaal mee voor de titel.