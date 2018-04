Titeldroom Napoli krijgt flinke dreun

Napoli heeft met 2-0 verloren op het veld van middenmotor Fiorentina. Dries Mertens en co moesten winnen om in het spoor van leider Juventus te blijven. Door het verlies van Napoli is de kloof met de koploper opnieuw opgelopen tot vier punten met nog drie speeldagen te gaan.

Juventus kroop zaterdagavond door het oog van de naald door in de slotfase een achterstand om te buigen naar een 2-3 winst. Napoli was daardoor verplicht om ook de drie punten te pakken bij Fiorentina. Maar die titelambities hebben dus een flinke dreun gekregen.

Al na zes minuten moesten de Napolitanen met tien verder. Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) kreeg rood op aangeven van de videoref nadat hij de doorgebroken Giovanni Simeone onderuit schoffelde.Man van de match Simeone, zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone, haalde vervolgens zijn gram met drie treffers en zette zo heel Napels weer met beide voetjes op de grond.

Een bleke Mertens vuurde in de 51e minuut zijn gevaarlijkste schot af richting linkerbenedenhoek, maar de Fiorentina-doelman lag in de weg. Vijf minuten later werd de Rode Duivel gewisseld. Deze nederlaag smaakt heel zuur in Napels, waar de titeldroom stilaan opgeborgen wordt.