Tinder swipet naar rechts voor City

De populaire datingapp Tinder is de nieuwe sponsor van Manchester City. Met een zeppelin boven de stad Manchester maakten beide partijen de deal bekend. Tinder heeft haar huiskleur op sociale media ook aangepast naar lichtblauw.

Het gaat over een meerjarige overeenkomst waarbij ook heel wat miljoenen zijn gemoeid. Hoe de samenwerking tussen Man City en Tinder er exact zal uitzien is nog niet geweten. Tinder zal samenwerken met zowel het mannen- en vrouwenteam van Manchester City als zusterclub New York City FC. Supporters zullen kunnen genieten van speciale voordelen zoals de aanwezigheid op wedstrijden of evenementen in het Etihad Stadium.

Bij de Citizens zijn ze alvast heel enthousiast over de deal. “Tinder is net zoals voetbal een groot en populair platform dat elke dag mensen van over de hele wereld samenbrengt. Samen kunnen we nu uitzoeken, hoe we nog meer relaties kunnen tot stand brengen en dat op een nieuwe, leuke en creatieve manier”, aldus Tom Glick, commercieel directeur bij City.

Calling all football fans Get ready for the #perfectmatch! Tinder has taken to the skies to say we swipe right on Manchester City FC. Join us as we kick off an exciting new partnership with @ManCity and Cityzens all over the world. It’s going to be a game changer pic.twitter.com/ds9RNZkK3y