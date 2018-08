Timmers weer thuis na hersenvliesontsteking

Pieter Timmers heeft vanavond het ziekenhuis van Antwerpen verlaten, waar hij maandag werd opgenomen met een hersenvliesontsteking. De medicatie deed zijn werk, dus kan de topzwemmer nu thuis verder herstellen. Of hij alsnog naar Glasgow vertrekt voor het EK lange baan, is voorlopig nog niet duidelijk.

Nader onderzoek wees uit dat het om een virale hersenvliesontsteking gaat en niet om de bacteriële variant. Ondertussen deed de medicatie en pijnstilling zijn werk en kan de zwemmer thuis verder herstellen.

Uitzieken

"Ik voel me sinds vandaag beter", zegt Timmers in een persbericht. "Ik voel me nog steeds ziek en heb nog pijn, maar thuis kan ik in alle rust verder uitzieken, zonder te veel drukte om me heen. Meer dan dit kan ik nog niet kwijt.”

De zwemmer is er het hart van in dat dit hem moest overkomen vlak voor zijn vertrek naar het EK. “Ik ben enorm teleurgesteld dat ik de 100 meter vrije slag niet kan zwemmen zaterdag. Hier heb ik een jaar hard voor getraind en hier heb ik veel voor moeten doen en laten.”

Goud

Timmers is duidelijk: “Ik ging voor het goud, want mijn voorbereiding was erg goed en ik liet scherpe tijden optekenen op training.” Hij bedankt iedereen voor alle steun van de voorbije dagen, “ook het team van het UZA en het professionele team rond mij".