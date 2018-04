Tim Wellens wint solo in Brabantse Pijl

Tim Wellens heeft de Brabantse Pijl gewonnen. De Belg van Lotto Soudal sprong op zeven kilometer van de finish weg uit een select groepje en finishte solo. Colbrelli en Benoot vervolledigen het podium.

De 26-jarige Limburger timede zijn aanval perfect. Met nog zeven kilometer te gaan sprong hij weg uit een groepje van acht, met onder andere zijn ploeggenoot Jelle Vanendert, Serge Pauwels en Pieter Serry. Niemand kon de splijtende aanval beantwoorden en Wellens stoomde zo naar de winst.

Uiteindelijk hield hij hield knap stand, en demonstreerde zijn vormpeil. Wellens had ruim de tjid om het zegegebaar te maken in de Ijskelderlaan. In de achtergrond sprintten Colbrelli en Benoot naar plaats twee en drie.