Tim Wellens wint opnieuw in Spanje en verstevigt leidersplaats

Tim Wellens heeft de tijdrit gewonnen in de Ruta del Sol. De renner van Lotto-Soudal verstevigt zo zijn leiderspositie. Het is voor Wellens de allereerste tijdritwinst in zijn profcarrière.

In de rit tussen Macha Real en La Guardia kregen de renners te maken met veel technisch daalwerk en twee klimmetjes.

Yates

De Britse tweelingbroers Yates zetten een eerste richttijd neer. Simon Yates deed 22 minuten en 40 seconden over het 16,2 km lange parcours.

Het was even wachten op een verbetering van die toptijd, maar met Kruiswijk en Ion Izagirre waren er nog enkele renners die de tijd scherper konden zetten.

Fuglsang

Tim Wellens ging als allerlaatste van start. In het klassement had de geletruidrager een marge van vijf seconden op zijn eerste achtervolgers.

Jakob Fuglsang zette druk door aan het eerste tussenpunt een secondje sneller te doen dan Wellens.

De Deen dook aan de finish zeven seconden onder de toptijd van Izagirre, waarmee hij een gooi deed naar de leidersplaats in het klassement. Maar met enkele snelle slotkilometers kon Wellens de tijd van Fuglsang zelfs met twee seconden verbeteren.

Zes koersdagen

Wellens wint zo voor de derde keer dit seizoen, in slechts zes koersdagen. In het klassement heeft hij zeven seconden voorsprong op Fuglsang. Izagirre volgt op veertien seconden.

Wellens moet zijn voorsprong nog twee dagen vasthouden, morgen wacht een explosieve bergrit van amper 117 km naar Granada.