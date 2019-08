Tim Wellens wint 4de rit in de BinckBank Tour

Na drie keer Sam Bennett, heeft de BinckBank Tour op de vierde dag een nieuwe ritwinnaar gekregen. Tim Wellens greep de macht in een korte, maar zeer pittige Ardennenetappe. De renner van Lotto-Soudal haalde het na 96 kilometer in Houffalize voor de Zwitser Marc Hirschi en landgenoot Laurens De Plus. Wellens is ook de nieuwe leider. Hij droeg zijn winst op aan de overleden Bjorg Lambrecht.

Wellens, in 2014 en 2015 de eindwinnaar, is dankzij zijn winst meteen ook de nieuwe leider in de BinckBank Tour. In de stand heeft hij 4 seconden voor op Hirschi en 14 op De Plus. Het is de vijfde zege van het seizoen voor Wellens. Eerder won hij de Trofeo Soller (1.1), een rit en de tijdrit in de Ruta del Sol (2.BC) en de tijdrit in de Baloise Belgium Tour (2.BC).

Iljo Keisse tekende na twee kilometer voor de eerste uitval in de gebalde koninginnenrit. Stan Dewulf repte zich naar de Gentenaar. De twee kregen een voorgift van 2:45, waarna de grote tenoren in de grote groep naar voor kwamen. Na 43 kilometer moest Keisse vooraan passen. Hij werd opgeslokt door een groepje met Tim Wellens, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Laurens De Plus, Sören Kragh Andersen, Jay McCarthy en Simon Clarke. Wat verder werd ook Dewulf bijgebeend.

Sam Bennett

Keisse moest er halfkoers af en zo bleven acht vluchters over. De Ier Sam Bennett, winnaar van de eerste drie etappes, wist dan al dat hij zijn groene leiderstrui kwijt was. Toen de kopgroep op het punt stond gegrepen te worden door een uitgedund peloton, muisde Wellens er vanonder. Wat verder werd hij weer gegrepen, maar Wellens bleef strijdvaardig en ging opnieuw aanvallen, nu met De Plus en Hirschi. Ivan Garcia Cortina voegde zich nog voor de beklimming van de Côte Rau de Cowan ook bij de drie vluchters.

Gouden Kilometer

De "Gouden Kilometer" volgde op 20 kilometer van de finish. De eerste sprint was voor Wellens, de tweede voor Hirschi en de derde voor Garcia Cortina. Na drie spurten pakten Wellens en Hirschi elk zes bonificatieseconden. Op de Côte Achouffe was het beste eraf bij Garcia Cortina. Hij moest zijn metgezellen op 15 kilometer van de eindmeet laten rijden. De drie moesten knokken voor elke morzel grond, maar kwamen uiteindelijk niet meer in de problemen. In de daaropvolgende sprint was Wellens centimeters sneller dan Hirschi. De Plus bolde op vijf seconden over de meet.

Morgen trekt het peloton van Riemst naar het Nederlandse Venray. Na 191,4 kilometer zijn daar wellicht de sprinters weer aan zet.