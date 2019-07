Tim Wellens pakt bollentrui in de Tour

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) heeft maandag de derde rit van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Fransman bleef na 215 kilometer tussen Binche en Épernay na een knappe slotsolo de Australiër Michael Matthews (Sunweb) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) voor. Alaphilippe neemt ook de gele trui over van de Nederlander Mike Teunissen (Jumbo-Visma). Tim Wellens (Lotto Soudal) pakt de bollentrui over van Greg Van Avermaet (CCC) en kreeg de prijs van de strijdlust.

Een groep van vijf renners, bij wie Wellens, viel vroeg aan en sloeg een kloofje met het peloton. Het vijftal stak met anderhalve minuut voorsprong de Frans-Belgische grens over, en diepte nadien de kloof uit tot maximaal iets meer dan zes minuten. Het peloton vond het dan toch welletjes en voerde het tempo op.

Wellens wachtte een hergroepering niet af, en versnelde met een kleine vijftig kilometer voor de boeg. De Limburger koerste voor wat hij waard was, maar het pittige parcours -vier gecategoriseerde hellingen in de laatste 42 kilometer- eiste zijn tol. Het verhaal van Wellens was op vijftien kilometer van de streep uit, maar hij verzekerde zich wel van de bollentrui. Op de top van de côte de Mutigny graaide de Belg nog acht bonificatieseconden mee, een nieuwigheid deze Tour, maar daarna moest hij lossen.

Alaphilippe was intussen naar voren gesneld en begon aan een solo. De Fransman gaf geen krimp en liet de zege niet meer ontsnappen. Matthews won voor Stuyven en Van Avermaet de sprint om de tweede plek. De vierde rit voert de renners dinsdag over 213,5 kilometer van Reims naar Nancy.

Van Avermaet verliest zijn bolletjestrui maar is hoopvol voor de volgende ritten: