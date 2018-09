Tim Brys en Niels Van Zandweghe veroveren brons in lichte dubbeltwee

Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Tim Brys (KR Club Gent) zetten in hun tweede WK-finale op rij met een bronzen plak de kers op de taart. De Belgische Wereldbekerwinnaars waren de enige WK-finalisten die zowel de drie World Cupregatta's als het EK 2018 achter de kiezen hadden, maar van vermoeidheid bleek er bij onze landgenoten na zo'n lang seizoen niks te merken. Sterker nog, in de race om het WK-eremetaal pakten ze niet alleen het brons, ze verpulverden ook hun persoonlijke besttijd.

Niels Van Zandweghe en Tim Brys nestelden zich van in de eerste meters op derde plaats. Na 400m vielen ze terug naar een vijfde stek. Vooraan het veld gingen de Italianen Oppo-Ruta fors door. De Ierse broers O'Donovan rookten het gevaar en snelden zich in het spoor van de Italianen. Halfweg vonden onze landgenoten dat het de hoogste tijd werd om hun medaillekans te grijpen. In amper driehonderd meter gleden ze de Spaanjaarden Rojas-Conde en de Noren Brun-Strandli, wereldkampioenen in 2013 en brons op de Spelen 2016, voorbij.

Eerste Belgen

De Belgen probeerden nog aansluiting te vinden met het leidend duo, maar vooral de Ierse vice-Olympische kampioenen gingen zo geweldig te keer dat ze niet alleen het goud pakten, maar ook op amper anderhalve seconde strandden van het wereldrecord. De Nieuw-Zeelanders Van Dalen en vice-wereldkampioen in skiff Matthew Dunham snoepten nog de vierde plaats af van de Noren Brun-Strandli.

Tim Brys en Niels Van Zandweghe zijn meteen ook de eerste Belgen die in teamverband op een WK een medaille pakken in een Olympisch nummer. In 1987 deed Vandemoere-Foqué hen dat in de lichte dubbeltwee vrouwen al eens voor, maar dat nummer kwam dan nog niet op het Olympische programma voor.