Golfer Tiger Woods is opnieuw geblesseerd. De voormalige wereldtopper, die lang out was wegens rugproblemen, heeft nu last van zijn nek. Dat liet hij weten via sociale media.

Woods heeft voorlopig alleen afgezegd voor de Arnold Palmer Invitational deze week, een tornooi dat hij al acht keer won.

De Amerikaan zei al weken te worden achtervolgd door de blessure, maar voegde eraan toe mogelijk over een week wel weer te kunnen spelen.

"Ik word intensief behandeld, maar tot nu toe levert dat te weinig resultaat op. Voor de wat langere termijn maak ik me voorlopig nog geen zorgen."