Tiesj Benoot verlaat Lotto-Soudal voor Team Sunweb

Tiesj Benoot ruilt Lotto-Soudal na dit seizoen voor Team Sunweb. Dat maakte de Nederlandse ploeg zonet bekend. Benoot ondertekende een contract tot eind 2021. De 25-jarige Gentenaar debuteerde in 2015 als profrenner in het shirt van de Lotto-ploeg. In 2018 behaalde Benoot zijn mooiste zege door de Strade Bianche te winnen.

“Ik wilde mijn carrière voortzetten bij een ploeg die een professionele én wetenschappelijke aanpak hanteert, zodat ik een volgende stap kan zetten in mijn ontwikkeling”, verklaart Benoot zijn keuze voor Sunweb. “Ik kijk ernaar uit om me bij een sterke groep renners voor het klassieke werk te voegen en ik geloof erin dat we de komende jaren mooie resultaten kunnen boeken. Mijn voornaamste doel is om me verder te ontwikkelen als renner en om aan die groei ook resultaten te koppelen.”

We're delighted to announce @TiesjBenoot will join our team in 2020!



"My biggest goal is to further grow and develop as a rider in general and turn that into results with the team."



