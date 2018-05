Thorgan: "Daarom is het anders dan 2014"

Thorgan Hazard maakt een grote kans om bij de 23 Rode Duivels te zijn die mee naar het WK mogen. De kleine broer van Eden ziet dan ook een groot verschil met vier jaar geleden. “Ik ben er de voorbije selecties altijd bij geweest. Nu moet ik me bewijzen aan de coach. Hij beslist uiteindelijk.”

Vier jaar geleden stond Thorgan nog op de reservelijst voor het WK, nu is hij opgenomen in de ruime selectie van 28 spelers en maakt hij een grote kans om mee te gaan naar Rusland. “Mijn status bij mijn club Borussia Mönchengladbach is ook veranderd. Ik heb er meer verantwoordelijkheid en speelde alle wedstrijden. Nu hoop ik ook op meer spelminuten bij de Rode Duivels.”

Als Roberto Martinez beslist om Thorgan Hazard mee te nemen naar Rusland, is dat niet om broer Eden te plezieren, denkt Thorgan. “Hij zal me kiezen voor de speler die ik ben. Niet om als mental coach van Eden mee te gaan.”