Thomas wint rit en pakt geel in Tour

De 34-jarige Welshman Geraint Thomas (Sky) heeft de elfde rit in de Tour de France gewonnen. Hij kwam alleen boven op de slotklim na 108,5 kilometer tussen Albertville en La Rosière. De tweede plaats was voor Tom Dumoulin (Sunweb), de derde voor Chris Froome (Sky). Thomas neemt bovendien de gele trui over van Greg Van Avermaet (BMC).

De rit over vier Alpencols inspireerde 31 renners om ten aanval te trekken. Daarbij twee Belgen: Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Serge Pauwels (Team Dimension Data).

Op de Col du Pré op meer dan vijftig kilometer van de aankomst stak Alejandro Valverde (Movistar) het vuur aan de lont. Hij reed weg uit het uitgedunde peloton en kwam bij zijn ploegmaat Marc Soler, die zich liet uitzakken uit de kopgroep. In de afdaling van de Roselend koos een ander duo het hazenpad: Tom Dumoulin en Soren Kragh Andersen (beiden Sunweb). Dumoulin ging op en over Valverde, die helemaal instortte.

Sky houdt controle

De Sky-trein van Chris Froome hield echter alles onder controle, met dank aan Michal Kwiatkowski. Op de slotklim maakte schaduwkopman Geraint Thomas (Sky) de sprong naar Dumoulin. In de laatste kilometer liet de Welshman de Nederlander achter. Hij snelde voorbij Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), de laatste overblijver van de vroege vlucht, naar de dagzege en de gele trui. Froome gooide de andere favorieten los en werd nog derde, in het wiel van Dumoulin.

Morgen moeten de renners 175,5 kilometer tussen Bourg-Saint-Maurice en Alpe d'Huez overbruggen, met aankomst bovenop de befaamde Alp.