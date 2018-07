Thomas: "pintjes drinken en burgers eten"

Geraint Thomas is erg blij dat hij, als hij morgen zonder kleerscheuren over de meet rijdt, dit jaar de Ronde van Frankrijk wint. “Het is ongelofelijk om hier in deze trui te zitten”, zegt Thomas van Team Sky. Ondanks de zware rit morgen, wordt er toch al een beetje 'gefeest' vanavond.

De wielrenner bedankt Chris Froome, omdat hij zo begaan was en omdat hij zo blij was voor hem. “We zijn goede vrienden en ik apprecieer het echt, dat misschien wel de beste ronderenner ooit in mijn dienst reed”, aldus Thomas. “Het is onwerkelijk. Het gaat even duren voor ik het besef.”

Pintjes en burgers

Vanavond gaat Thomas nog niet te hard feesten, zegt hij. “Want de Champs-Elysées is zwaar, het is één van de zwaarste ritten.” Toch is er ruimte om even te ontspannen: “Ik zal zeker één of twee pintjes drinken en misschien een paar burgers eten, maar ik ga het echte feestje voor morgen in Parijs bewaren.”