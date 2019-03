Thomas De Gendt wint in Catalonië na indrukwekkende solo

Thomas De Gendt heeft de eerste etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. Na een zwaar parcours met drie cols van eerste categorie kwam De Gendt solo aan in Calella. Hij is ook meteen de leider in het algemeen, punten- en bergklassement.

Na zijn bergtrui in Parijs-Nice was De Gendt klaar voor een nieuwe triomf. Hij wilde onderweg veel punten rapen want in totaal kregen de renners vijf cols te verwerken.

Medevluchters achtergelaten

In een peloton met onder andere Egan Bernal, Alejandro Valverde en Chris Froome ging De Gendt meteen in de aanval. Hij kreeg vijf medevluchters mee en versnelde op de Alt El Mutanya. Enkel Maté kon zijn tempo volgen.

Maar op de volgende beklimming moest ook Maté passen, waardoor De Gendt helemaal alleen op weg was naar de dagzege.

Poging van Movistar

Op 50 kilometer van de aankomst en met nog een beklimming van derde categorie te gaan had De Gendt een bonus van vier minuten. In het peloton probeerde Movistar de achtervolging nog in te zetten, maar de vogel was gaan vliegen.

Aan de finish hield De Gendt nog 2:41 over op het peloton. Maximilian Schachmann kon het peloton nog net voorblijven en werd tweede. De sprint voor de derde plaats werd gewonnen door Grega Bole.

Vierde keer

Voor De Gendt is het zijn vierde zege in de Ronde van Catalonië. Eerder won hij ook al een rit in 2013, 2016 en 2018.

Morgen moet De Gendt zijn leidertrui verdedigen in een etappe met drie cols van derde categorie.

Zwaar parcours

Het wordt afwachten of De Gendt kan meedoen voor de eindzege, want er staan nog heel wat pittige bergetappes op de planning. Vorig jaar won Alejandro Valverde de Spaanse rittenkoers.