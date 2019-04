Thierry Neuville wint tweede rally op rij

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) heeft zondag de Rally van Argentinië gewonnen. De 30-jarige Luikenaar had 48.4 seconden voor op zijn Noorse teammaat Andreas Mikkelsen. De Fransman Sebastien Ogier (Citröen C3) werd op meer dan een minuut derde.

Het is de tweede zege op rij voor Neuville. Eind vorige maand was hij ook de beste op Corsica. Dankzij de zege in Argentinië verstevigt hij zijn leidersplaats in het kampioenschap. Na vijf van veertien rally's heeft hij 10 punten voor op titelverdediger Ogier en 28 op de Estlander Ott Tänak (Toyota Yaris).

In zijn carrière won Neuville al elf WK-rally's. In 2014 won hij in Duitsland, in 2016 op Sardinië, in 2017 in Corsica, Argentinië, Polen en Australië, in 2018 in Zweden, Portugal en Sardinië.