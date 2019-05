Thierry Neuville crasht in rally van Chili, maar is volgens eerste berichten "oké"

Onze landgenoot Thierry Neuville is zwaar gecrasht in de rally van Chili. Tijdens de achtste rit maakte hij een fout en kantelde hij met z'n Hyundai.

Na de crash had Neuville medische bijstand nodig. Ze zijn nu bezig met een check-up op de rallypiloot, maar volgens de eerste berichten zou hij 'oké' zijn. Voor de crash stond Neuville op een derde plek. De klassementsrit is in Chili voorlopig onderbroken na de crash.

Loeb klokte in Chili de snelste tijd in de achtste klassementsrit, voor Latvala en Tanak. Die laatste heeft nu een voorsprong van 30.8 seconden op Sébastien Ogier.