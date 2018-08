Thierry Henry blijft bij Rode Duivels en wordt T2

De Fransman Thierry, T3 bij de Rode Duivels, was in beeld om Gustavo Poyet op te volgen bij Bordeaux maar heeft die functie niet aanvaard. Hij blijft bij de Rode Duivels en gaat aan de slag als T2, in de plaats van Graeme Jones die naar West Bromwich Albion vertrekt.

De 41-jarige Henry maakt sinds de zomer van 2016 deel uit van de technische staf van Roberto Martínez bij de Rode Duivels. Hij won met België een historische bronzen medaille op het WK in Rusland maar omdat de ex-Gunner zijn contract niet verlengde, is was toekomst bij de Duivels erg onzeker.

Nu is duidelijk dat Henry de plaats inneemt van T2 Graeme Jones, die assistentcoach werd bij West Bromwich Albion. De 35-jarige Schot Shaun Maloney neemt de plaats van Thierry Henry in als T3.

Overloper

Het werk van Thierry Henry voor de Rode Duivels werd door zijn landgenoten niet in dank afgenomen tijdens het WK in Rusland vorige maand. Hij werd beschouwd als een overloper en een verrader van het vaderland.