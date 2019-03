Thiem klopt Federer en wint Indian Wells

Dominic Thiem heeft het Indian Wells tennistoernooi gewonnen. In de finale was de Oostenrijker te sterk voor Roger Federer. Door de overwinning klimt Thiem van de achtste naar de vierde plaats op de ATP-ranking.

Dominic Thiem had twee uur en twee minuten nodig om Federer te verslaan. De Oostenrijker verloor de eerste set met 3-6, maar ging met 6-3 en 7-5 op en over zijn tegenstander.

Ongeloof

Het is de twaalfde toernooizege voor de 25-jarige Thiem, de eerste in een Masters 1.000, de categorie net onder de grandslams.

De ontlading na de wedstrijd was groot bij Thiem. "Toen ik hier aankwam, was ik niet in vorm en nu ben ik de kampioen van Indian Wells. Het is ongelofelijk dat ik net de mooiste titel uit mijn carrière heb behaald."

Verliezende finalist

Roger Federer kon voor een zesde keer de Indian Wells winnen, maar net als vorig jaar verloor de 37-jarige Zwitser de finale.

"Federer verslaan is speciaal want hij is een legende in deze sport, het is een voorrecht om tegen hem te spelen", aldus Thiem.

Vierde plaats

Door de zege neemt Thiem de vierde plaats op de ATP-Ranking over van Federer, die naar de vijfde plaats zakt. Novak Djokovic blijft op 1.