Thibaut Courtois: "Onze ambitie is elke wedstrijd winnen"

Thibaut Courtois vindt het geen probleem dat de Rode Duivels in een eventuele kwartfinale topfavoriet Brazilië treffen. "Als je ver wil geraken op een WK moet je zulke teams kloppen", stelde de doelman van Chelsea op de persconferentie in Rusland.

"We speelden een complete wedstrijd", blikt Courtois terug op de 1-0 zege van donderdag tegen Engeland, waardoor België groep G won. "We hebben getoond dat we wilden winnen. Dat is goed voor het imago van het Belgisch voetbal. Ik ben tevreden over mijn match van gisteren, en was trots en fier kapitein te zijn."

België wipte door de winst over Engeland naar de eerste plaats in de groep. Volgens sommige waarnemers is dat een vergiftigd geschenk. Na een achtste finale tegen Japan wacht in principe immers topfavoriet Brazilië, en de Belgen zullen voor hun wedstrijden meer moeten reizen.

"Op onszelf concentreren"

"Het was inderdaad makkelijker om in Moskou te spelen en de vliegreis niet te moeten afleggen", stelde de Limburger. "Maar de meeste jongens zijn het gewoon elke drie dagen te reizen, we mogen dat dus niet als negatief zien, anders nemen we dat onbewust mee. We moeten ons geen zorgen maken en ons op onszelf concentreren."

Japan in de achtste finales lijkt een haalbare kaart voor de Belgen. "Onze ambitie is duidelijk, we willen die partij winnen. Het zal niet makkelijk worden. Japan vecht voor elke bal en knokt voor iedere meter. Het is een goed georganiseerd team. Maar we moeten zelfvertrouwen hebben. Treffen we in de kwartfinales Brazilië is het erop of eronder. Wie op een toernooi ver wil geraken moet echter voorbij zulke landen."