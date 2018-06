Thibaut Courtois bezoekt oude school

Het was na de knappe overwinning tegen Costa Rica nog een dagje genieten voor de Rode Duivels. Bij familie of vrienden, of bij de kinderen van je dorp, zoals doelman Thibaut Courtois vandaag deed.

Onze nationale doelman ging op bezoek in de lagere school Sint-Mauritius, in Bilzen, waar hij zelf ook school liep. Enkele kinderen mochten een vraag stellen. Een van de vragen was: wat neem je allemaal mee in je valies naar het WK?

“Mijn handschoenen, mijn laptop, mijn iPad. Omdat we ook vaak op hotel zitten. En ook mijn Playstation natuurlijk”, antwoordde Courtois.

Café Courtois

De Rode Duivel komt promotie maken voor Café Courtois, een WK-evenement in z'n thuisstad Bilzen. Opmerkelijk: zelfs de Nederlandse pers is er.

“Wij gaan natuurlijk, zoals je weet, niet naar het WK. En dat vinden we ontzettend jammer”, zegt Bas Van Mulken, journalist van L1, een regionale zender in Nederlands Limburg .” En om toch een beetje van die sfeer mee te krijgen, dan gaan we gewoon de grens over.”

Unieke foto's

De kinderen vinden het heel speciaal om met Courtois op de foto te staan. “Heel speciaal,” bevestigt de 10-jarige Elena. “Dat is de keeper van de Rode Duivels. Hij is heel groot…”

De school geeft Courtois nog een kader met foto's van vroeger cadeau, als geluksbrenger. “Ik wil zeker niet dat die kader kapot gaat”, zegt hij. “Maar de kleutertjes hebben mij ook een Belgische vlag gegeven met hun handtekeningen op, dus... Ik ga die zeker aan mijn ouders meegeven en zeggen dat ze die moeten meenemen tijdens de wedstrijden.”