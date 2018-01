Thibau Nys opnieuw Belgisch kampioen

Thibau Nys heeft voor het tweede jaar op rij het BK veldrijden gewonnen. De zoon van veldritlegende Sven Nys was de beste bij de tweedejaarsnieuwelingen en kwam solo over de meet. "Heb de ervaring van papa gebruikt om hier vandaag te winnen", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Nys was samen met Dante Coremans topfavoriet voor de Belgische titel. Nys controleerde de wedstrijd en vlak voor de laatste ronde plaatste hij een beslissende demarrage. In de laatste rechte lijn vierde Thibau Nys zijn Belgische titel op dezelfde manier als Paul Herygers dat deed met zijn wereldtitel in Koksijde. Jetze Van Campenhout en Ward Huybs vervolledigden het podium. Vorig jaar was Nys ook al de beste op het BK bij de eerstejaarsnieuwelingen.

Voor papa Sven Nys gaat het allemaal veel sneller dan verwacht. "Het is amper twee jaar geleden dat ik ben gestopt en nu staan we hier weer. Dat is ook leuk voor de supporters. Alles wordt in ere gehouden." Thibau zelf dankt zijn tweede Belgische titel ook aan zijn papa. "Hij heeft een groot aandeel in mijn winst. We zijn samen gaan verkennen en hij gaf mij dan tips. Ik heb er veel aan gehad.

Zingen voor Thibau

Enkele uren na zijn overwinning, werd Thibau Nys in de bloemetjes gezet door vrienden en familie. Voor hen is er nog maar weinig veranderd sinds het wielerpension van Sven Nys. Zelfs het liedje dat ze voor hem zingen is aangepast aan Thibau.

Eerstejaarsnieuwelingen

De eerste Belgische titel van het weekend ging naar Jelle Harteel. Hij was in het BK voor de eerstejaarsnieuwelingen beter dan topfavoriet Mathis Avondts.

Vrouwen nieuwelingen

Bij de vrouwen nieuwelingen ging de Belgische driekleur naar Julie Brouwers. Zij haalde het van Julie Roelandts en Kiona Dhont.

Junioren

In de strijd bij de junioren ging het goud naar Jarno Bellens. Bellens liet in de voorlaatste ronde zijn concurrenten achter en finishte uiteindelijk met enkele seconden voorsprong op Witse Meeussen en Niels Vandeputte.