Thiam schittert nog niet in zevenkamp

Nafi Thiam heef ook in de tweede proef van de zevenkamp op het EK atletiek in Berlijn niet kunnen schitteren. In het hoogspringen, haar beste discipline, raakte Thiam niet over 1m94. Ze won de proef wel, ex aequo met de Britse Katerina Johnson-Thompson. Eerder raakte Noor Vidts niet over 1m82 en Hanne Maudens niet over 1m76. Vidts werd daarmee tiende, Maudens 23e.

Na succesvolle sprongen over 1m85, 1m88 en 1m91 lukte het voor Thiam tot drie maal toe niet op 1m94. Haar persoonlijk record in het hoogspringen is 2m01, eerder dit jaar gesprongen op de Hypomeeting in Götzis.

De wereld- en olympisch kampioene in de zevenkamp begon haar EK donderdag met een tijd van 13.69 op de 100m horden, meer dan twee tienden boven haar beste seizoenschrono (13.45). Ze klokte daarmee de veertiende tijd.

In de tussenstand van de zevenkamp leidt Johnson-Thompson na twee proeven met 2193 punten. Ze wordt op de voet gevolgd door Thiam (2142 ptn) en de Tsjechische Katerina Cachova (2122). Noor Vidts is voorlopig veertiende (1933), Hanne Maudens twintigste (1864).

Later op de dag volgen ook nog het kogelstoten (19u15) en de 200 meter (20u30) voor de zevenkampsters.