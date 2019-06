Thiam pakt Olympisch ticket ondanks elleboogblessure

Nafi Thiam heeft de zevenkamp op de Décastar in het Franse Talence gewonnen en heeft zo haar Olympisch ticket voor Tokio 2020 beet. En dat ondanks een elleboogpijn die ze opliep bij het speerwerpen. Thiam sloot de meeting af met 6.819 punten. Dat is haar op één na beste resultaat ooit in een zevenkamp.

Het zag er lange tijd naar uit dat Thiam in Talence het Europese record zou breken, maar het speerwerpen gooide roet in het eten. De Olympisch kampioene had al een steunverband rond haar elleboog en moest die discipline met een pijnlijke grimas staken. Zaterdag had de Olympisch kampioene al een wereldrecord hoogspringen in de zevenkamp gevestigd met een sprong over 2m02. Zondag verbrak ze het 23 oude jaar Belgische record van Sandrine Hennart met vier centimeter en sprong ze 6m67 ver.

De Waalse atlete moest wel aantreden in de laatste discipline, de 800m, omdat anders haar nieuwe Belgische record niet gehomologeerd zou worden. Thiam liep nog naar een degelijke 2:20.46 en eindigt de zevenkamp zo al winnend af met 6.819 punten. Dat is bovendien haar op één na beste prestatie ooit - niet slecht met een pijnlijke elleboog - en het is ook de beste wereldjaarprestatie. De Olympische limiet van 6.420 punten voor Tokio 2020 werd zo ruim gehaald.

Het Europese record van 7.032 sneuvelde uiteindelijk niet doordat ze bij het speerwerpen te veel punten liet liggen. Het Belgische record van Thiam staat op 7.013 punten.