Teuns tweede in koninginnenrit Parijs-Nice

Dylan Teuns (BMC) is knap tweede geworden in de koninginnenrit van Parijs-Nice. De zege ging naar Simon Yates die ook de nieuwe leider is, Tim Wellens werd vijfde. Wellens en Teuns zijn ook vierde en vijfde in het klassement.

In een etappe die door opgaves ontsierd werd, bleven van een kopgroep op goed twintig kilometer van de meet enkel Tony Gallopin, Nicolas Roche en Amaël Moinard over. Het peloton slokte tijdens de slotklim uiteindelijk ook dat trio op. Izagirre en Yates reden weg, en op iets meer dan een kilometer van de streep ging de Engelsman solo. Yates gaf geen krimp en pakte de zege. In de achtervolging probeerde Dylan Teuns de kloof nog te dichten, maar onze landgenoot kwam net te kort. Toch eindigde hij knap tweede, Tim Wellens werd vijfde. Zondag staat de laatste rit op de agenda. Het belooft een razend spannende etappe te worden in en rond Nice, want de verschillen in het klassement zijn klein.