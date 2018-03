Terugkeer in mineur voor Goffin

David Goffin (ATP-9) heeft z'n eerste wedstrijd sinds z'n oogblessure verloren. Tegen de Portugees Joao Sousa (ATP-80) verloor Goffin kansloos in twee sets: 6-0 en 6-1. Het duel duurde amper 62 minuten. Voor de Luikenaar is het dus een terugkeer in mineur. Eén maand geleden kreeg hij een bal in z'n oog op het tornooi van Rotterdam.

De Belgische nummer één heeft ook al forfait gegeven voor de kwartfinales van de Davis Cup, tegen de Verenigde Staten, die tussen 6 en 8 april zal plaatsvinden in Nashville.