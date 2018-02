Terpstra wint opnieuw Le Samyn

Niki Terpstra heeft voor een tweede keer in drie jaar de Grote Prijs Le Samyn gewonnen. Terpstra rondde het ploegenspel van Quick-Step Floors perfect af, Philippe Gilbert eindigde als tweede.

In tegenstelling tot de vorige twee edities kende Le Samyn geen helse regenomstandigheden, wel ijskoude temperaturen. In die kou maakten de mannen van Quick-Step Floors de koers. Met zeven zorgden ze al vroeg voor een scheur in het peloton, waardoor een kopgroep van zestien werd gevormd.

Problemen nieuwe fiets Gilbert

Het tempo bleef hoog en vooraan moesten de renners een voor een passen. Op 72 kilometer van de finish bleven er zo vijf renners over: Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Tosh Van der Sande, Alex Kirsch en Damien Gaudin.

Gilbert testte in Le Samyn voor het eerst de fiets waarmee hij Parijs-Roubaix zal rijden. Dat werd geen onverdeeld succes, want met nog 56 kilometer te gaan, moest hij wisselen. Dankzij ploegmaat Terpstra kon hij opnieuw vooraan aansluiten.

Perfect ploegenspel

De twee Quick-Steprenners trokken vlak voor de laatste plaatselijke ronde samen ten aanval. Damien Gaudin was de enige die het tempo van de twee kon volgen. In die laatste ronde viel eerst Gilbert aan en wanneer hij gegrepen werd, glipte Terpstra weg. De Nederlander begon aan een tijdrit van zestien kilometer en snelde zo naar zijn tweede zege in Le Samyn in drie jaar tijd. Philippe Gilbert finishte als tweede.