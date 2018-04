Terpstra wint de Ronde van Vlaanderen

Niki Terpstra heeft de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander van Quick-Step Floors reed op de laatste passage van de Oude Kwaremont weg en kwam solo aan in Oudenaarde. Terpstra is de eerste Nederlander sinds Adrie Van der Poel in 1986 die de Ronde van Vlaanderen weet te winnen.

De aanvangsfase van de wedstrijd werd gereden onder zware omstandigheden: de regen en wind maakten het leven van de renners zuur. Op 100 kilometer van de finish kwam Belgisch kampioen Oliver Naesen zwaar ten val in aanloop naar de Muur. Die bracht geen afscheiding teweeg tussen de favorieten en na een lange achtervolging kon Naesen opnieuw aansluiten.

Het trio Oude Kwaremont – Paterberg – Koppenberg dunde de groep van de favorieten verder uit, maar niemand was sterk genoeg om weg te rijden. Op 26 kilometer van de streep zag Niki Terpstra z’n moment gekomen om weg te rijden bij de andere favorieten. Op de Hotond sprong hij weg en reed hij alleen naar de vroege vluchters.

Op de laatste passage van de Kwaremont ging Terpstra op en over de koplopers. Terpstra perste er nog een solo van 17 kilometer uit en kwam uiteindelijk solo aan in Oudenaarde. De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) werd tweede. Ploegmaat Philippe Gilbert werd derde.

Voor Terpstra is het na de GP Le Samyn en de E3 Harelbeke de derde overwinning van het seizoen. In totaal is het al de 21e overwinning van Quick-Step Floors.

Uitslag