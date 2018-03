Terpstra: "dikke klassieker voor m'n lijstje"

Niki Terpstra kwam bijna volledig uitgeput over de streep van de E3 Harelbeke. “Deze overwinning toont aan dat het goed zit met de conditie. Dit is opnieuw een dikke klassieker voor op mijn lijstje” zei de Nederlander. Terpstra won vier jaar geleden ook al Parijs-Roubaix.

Samen met de volledige Quick Step-Floors-ploeg had Niki Terpstra de wedstrijd al snel onder controle. Op de Taaienberg reed hij samen met Yves Lampaert weg en op 23 kilometer van de finish ging de Nederlander solo. "De laatste 2 uur ben ik gestorven op mijn fiets" zei Terpstra. "Maar dit is een super mooie overwinning. Ik won eerder al Parijs-Roubaix, maar deze is ook top. De E3 Harelbeke is één van de mooiste koersen van het seizoen. Alle toppers staan immers aan de start en ik ben blij dat ik deze koers op mijn palmares heb staan."

Ploegmaat Philippe Gilbert won de sprint voor de tweede plaats. “Ik was heel goed” zei Gilbert achteraf. “Maar Niki was ongelooflijk sterk. Zeker als je ziet hoe hij wegrijdt van het peloton.” Uittredend winnaar Greg Van Avermaet eindigde dit jaar als derde. “De benen waren goed, maar de verstandhouding in de achtervolgende groep niet” zei Van Avermaet. “Maar ik heb me wel kunnen uitleven. Iedereen kan gerustgesteld zijn. Alles komt goed.”