TAS spreekt 28 Russen vrij, IOC niet akkoord

Het Internationaal Olympisch Comité is niet van plan om de 28 Russische wintersporters die zijn vrijgesproken door het Internationaal Sporttribunaal, toe te laten op de komende Winterspelen. “Het feit dat zij nu niet gestraft worden, betekent niet dat zij automatisch een uitnodiging ontvangen”, meldt het IOC.

Het TAS deed donderdag uitspraak in de zaak van 39 Russische atleten die in beroep waren gegaan tegen hun levenslange schorsing door het IOC. Ze kregen die straf omwille van hun betrokkenheid bij het dopingschandaal tijdens de vorige Winterspelen in Sotsji. Het TAS vond dat er bij 28 van hen onvoldoende bewijs was en hief hun schorsing op.

Het IOC reageerde teleurgesteld op die beslissing. “Deze uitspraak heeft ernstige gevolgen voor de toekomstige strijd tegen doping. We zullen de besluiten zorgvuldig bestuderen en als het moet gaan we in beroep bij de federale rechter in Zwitserland.”

Het IOC benadrukt ook nog eens dat Rusland als natie geschorst is op de Winterspelen in Pyeongchang. “We maken hiermee duidelijk dat Russische atleten enkel op uitnodiging van het IOC mee kunnen doen.” De 28 vrijgesproken atleten hebben zo’n uitnodiging niet gekregen.