Swings wint schaatsmarathon Breda

Bart Swings heeft zich een aardig kerstgeschenk gegeven door in Breda een schaatsmarathon te winnen. Als er een prijs zou zijn voor de strijdlustigste schaatser, dan was die in de 125 ronden lange marathon ook stellig naar Swings gegaan. Telkens was het de Belgische schaatser die het hoge tempo aangaf. Het leverde hem zijn vierde zege in een Nederlandse schaatsmarathon op.

In de sprint van een groep van elf schaatsers versloeg hij de Nederlanders Jorrit Bergsma en Sjoerd den Hertog. "Ik ben heel blij dat ik het zo kon afmaken", glunderde Swings. "Ik heb er een mooie trainingsweek opzitten. In Heerenveen merkte ik de stress bij de Nederlandse schaatsers." De Nederlanders schaatsen volgende week om de olympische startplaatsen, terwijl Swings al zeker is van drie starts in Zuid-Korea.

Stoltenborg

Tot dertig ronden voor het einde van de zware wedstrijd bleef het peloton bijeen. Ondanks herhaaldelijke demarrages van Mats Stoltenborg, één van de teamgenoten van Swings bij de equipe van Bouw & Techniek. Uiteindelijk maakte Swings met Bergsma en Den Hertog deel uit van een elftal, dat een ronde voorsprong pakte op het peloton.

De ploeg van Swings was enigszins verzwakt door de afwezigheid van Bart de Vries, die vorig week de wedstrijd in Den Haag had gewonnen. De Vries heeft bij een training op de mountainbike een blessure opgelopen.

Training

Na de kerstdagen zet Swings de schaatsen even aan de kant. In Portugal zet hij traditiegetrouw de training voort op skeelers. Het inline skaten is zijn oude liefde. Omdat de Europese titelstrijd afstanden in de Russische stad Kolomna minder in de olympische voorbereiding past, blijft Swings langer dan gebruikelijk in Portugal. Aan de Europese kampioenschappen doen voor België Jordan McMillen en Mathias Vosté mee.