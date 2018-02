Swings pakt zilver op de Winterspelen

België heeft de Olympische Winterspelen toch nog beëindigd met een medaille. Schaatser Bart Swings pakte zilver in de massastart. Het is de eerste Belgische medaille op de Winterspelen in twintig jaar.

Voor Swings was de massastart de discipline waarin hij het meeste kans maakte op een medaille en hij maakte die verwachtingen helemaal waar. Swings schaatste afwachtend en mikte vol op zijn eindsprint. Aan de Zuid-Koreaanse topfavoriet Seung-Hoon Lee was weinig te doen. Bart Swings maakte het hem nog even lastig, maar geraakte er niet over. Swings pakt zo knap het zilver, het brons gaat naar de Nederlander Koen Verweij.

Historische medaille

De zilveren medaille van Swings is historisch. Het is de zesde Belgische ooit op de Winterspelen en de eerste sinds het brons van Bart Veldkamp in 1998.

In de massastart moeten de schaatsers een afstand van 6.400 meter afleggen in zestien rondjes. Behalve bij de eindsprint worden er ook punten toegekend na rondes vier, acht en twaalf. De top drie krijgt dan vijf, drie en één punt. Bij de aankomst zijn dat zestig, veertig en twintig punten en dus vormen de eerste drie ook het podium.