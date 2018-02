Swings na zilver: "Droom die uitkomt"

“Het is een droom die uitkomt”, zegt schaatser Bart Swings in een eerste reactie na zijn zilveren medaille op de massastart. “Het is iets waar ik lang voor gewerkt heb.” Swings bezorgde België de eerste medaille op de Winterspelen in twintig jaar.

“De laatste dagen is een medaille vaak door mijn hoofd gegaan, maar ik wist dat ik die gedachte aan de kant moest zetten en er gewoon een goeie wedstrijd van moest maken”, legt Swings uit. Dat deed de schaatser uitstekend en hij voelde zich duidelijk erg fris.

Ook tijdens de wedstrijd voelde Swings dat alles goed zat. “Ik kon gewoon niet meer wachten. Ik was aan het aftellen de laatste zes ronden om te beginnen sprinten”, zegt hij. “Ik ben nog nooit in een wedstrijd op zevenhonderd meter gegaan en hier op de Winterspelen doe ik dat eventjes”, lacht Swings.

Zuid-Koreaanse topfavoriet

Voor Swings was de massastart de discipline waarin hij het meeste kans maakte op een medaille en hij maakte die verwachtingen helemaal waar. Swings schaatste afwachtend en mikte vol op zijn eindsprint.

Aan de Zuid-Koreaanse topfavoriet Seung-Hoon Lee was weinig te doen. Bart Swings maakte het hem nog even lastig, maar geraakte er niet over. Swings pakt zo knap het zilver, het brons gaat naar de Nederlander Koen Verweij.

Historische medaille

De zilveren medaille van Swings is historisch. Het is de zesde Belgische ooit op de Winterspelen en de eerste sinds het brons van Bart Veldkamp in 1998.