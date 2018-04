Swings ereburger van Herent

Herents burgemeester Astrid Pollers (N-VA) heeft gisterenavond in een bomvolle zaal in het dorpscentrum aan Bart Swings het ereburgerschap van de gemeente uitgereikt voor het behalen van de zilveren medaille op de massastart snelschaatsen tijdens de voorbije Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Schepen van sport Philippe Scheys (CD&V) kondigde hierop aan dat de gemeente het nieuw sportcentrum dat ze gaat bouwen naar Swings zal vernoemen.

Herent zette haar inwoner Bart Swings in de bloemetjes met in de vooravond eerst een rollerparade waarbij enkele tientallen sportievelingen samen met Swings in het dorpscentrum drie rondes van 1,8 km aflegden. In zaal Den Travoo werd vervolgens Swings uitgebreid gehuldigd. Na een overzicht van zijn sportieve carrière tot dusver, mocht hij onder meer zelf commentaar geven bij een beeldverslag van de bewuste massastart op de Olympische Spelen.

Doorzettingsvermogen

Burgemeester Astrid Pollers motiveerde de toekenning van het ereburgerschap met verwijzing naar het feit dat Swings met zijn doorzettingsvermogen om goede sportieve prestaties te leveren een grote inspirator is voor de jeugd.

Sportcentrum

Als klap op de vuurpijl kondigde Philippe Scheys vervolgens aan dat Herent het nieuwe sportcentrum dat het tegen 2020 zal bouwen naar Swings zal noemen. Scheys wees hierbij op het feit dat de sporthal in Veltem de naam draagt van Ivo Van Damme, de vorige inwoner van Herent die 42 jaar geleden al eens olympische medailles won.

Skeelerseizoen

Swings zelf is na een week skivakantie ondertussen al terug beginnen trainen voor het skeelerseizoen. Volgende week staat er al een eerste wedstrijd op het programma in Duitsland. Het grote doel dit jaar is het wereldkampioenschap skeeleren dat van 1 tot en met 8 juli georganiseerd zal worden in het Nederlandse Heerde.

Het is ondertussen overigens al vijf jaar geleden dat hij nog eens gestart is in dit WK en hij brandt van ambitie om er een topprestatie te leveren. Swings neemt ook deel aan het Europees Kampioenschap skeeleren op 17 augustus in Oostende.