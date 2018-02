Swings 6de op 1.500 meter: "ben tevreden"

Bart Swings is op de zesde plaats geëindigd in de 1.500 meter schaatsen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Mathias Vosté moest tevreden zijn met een 23e stek. De Nederlander Kjeld Nuis ging met het goud aan de haal.

Vosté moest in race 5 aan de bak tegen thuisschaatser Joo Hyong-jun, en klokte een tijd van 1:47.34 Swings nam het nadien, in race 10, op tegen de Amerikaan Shani Davis. De Leuvenaar schaatste na 1:45.49 over de meet.

Nuis (1:44.01) haalde het voor zijn landgenoot Patrick Roest (1:44.86). De Zuid-Koreaan Kim Min-seok (1:44.93) vervolledigde het podium.

Swings opende zijn toernooi zondag met een overtuigende prestatie op de 5 km. Hij tekende voor een persoonlijk record op een laaglandbaan. Vosté is dan weer voornamelijk een specialist van de korte afstanden. Hij richt zich in Pyeongchang vooral op de 500 (19 februari) en 1.000 meter (23 februari). De 1.500 meter zag hij eerder als een voorbereiding op die races.

"Goeie wedstrijd"

Na afloop klonk Swings tevreden, al baalde hij wel over zijn mindere start. "Het was een goeie wedstrijd, ik luk een laagland pr", vertelde Swings, wiens record 1.42.48 bedraagt, geschaatst op hoogte in Calgary. "In de start laat ik het liggen. Daar zou ik twee tienden sneller willen zijn. Ook in het laatste rondje had ik misschien nog drie tienden sneller kunnen zijn. Maar vandaag rijd ik gewoon een goeie wedstrijd."