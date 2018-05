Sweecks kiezen voor Pauwels Sauzen

Laurens Sweeck en zijn tweelingsbroer Diether zullen vanaf nu aantreden in een truitje van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. De broers debuteren zondag voor hun nieuwe ploeg in de GP Maarten Wynants. Ze komen allebei over van Era-Circus.

“Ik denk dat het duidelijk is dat we ambitie hebben om opnieuw een topteam te worden”, vertelt teammanager Geert Vanhoof. Het team van onder meer ook Timmy Simons probeert daarmee de concurrentie aan te gaan met de twee groten: Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Laurens Sweeck zal bij Pauwels Sauzen de kopman worden in het veld. Hij ziet het alvast zitten. “Ik vond het tijd om mijn carrière een andere wending te geven. Na een eerste gesprek met de teamleiding was ik meteen overtuigd.”