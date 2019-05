Supporters Gent klaar voor bekerfinale

De supporters van AA Gent zijn helemaal klaar voor de bekerfinale. Vanmorgen zijn al tientallen supporters met de bus vertrokken naar Brussel, waar vanmiddag de finale tegen KV Mechelen gespeeld wordt.

Voor de Buffalo's is Bekerwinst de enige mogelijkheid om hun seizoen nog te redden. In Play-off I spelen ze na hun één op achttien en amper drie gemaakte doelpunten geen rol van betekenis en zijn de Europese plaatsen te hoog gegrepen. Bij Bekerwinst zijn de Gentenaars dan weer zeker van een stek in de groepsfase van de Europa League.