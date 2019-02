Supporter van Manchester City kritiek na aanval in Schalke

Een supporter van Manchester City is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd aangevallen in Schalke na de Champions Leaguewedstijd van gisteren, zo bevestigt de Engelse topclub op haar website.

City laat intussen ook weten samen te werken met de politie van Manchester en Duitse ordediensten om meer informatie te verzamelen.

De Citizens hebben ook enkele medewerkers in Duitsland gelaten om de familie van de gewonde supporter bij te staan.

Manchester City won de wedstrijd met 2-3 dankzij late goals van Sané en Sterling. Binnen drie weken staat de terugwedstrijd op het menu.