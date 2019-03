‘Sublieme’ Tadic krijgt 10 in prestigieuze sportkrant L’Equipe

De Franse sportkrant L'Équipe heeft het spel van Dusan Tadic tegen Real Madrid met het rapportcijfer 10 beloond. De Serviër speelde volgens de krant “de perfecte wedstrijd". Het is pas de negende speler in de geschiedenis van L'Équipe die de maximale score krijgt.

Ajax zorgde gisteren voor een stuntoverwinning van formaat in Santiago Bernabéu. De jonge Nederlanders gaven onder leiding van Tadic en co voetballes aan Real Madrid. Het werd uiteindelijk 1-4.

"Tadic was al goed in de eerste wedstrijd en speelde nu perfect. Dit zal hem een pak roem en respect opleveren. Twee assists, een doelpunt en dan ook nog acties zoals de pirouette waarmee hij bij Casemiro wegdraaide", luidt de lofzang in L'Équipe.

De krant had eerder onder meer tienen over voor Robert Lewandowski en Neymar. Lionel Messi is tot nu toe de enige speler die twee keer een 10 haalde: in 2010 met Barcelona in de Champions League tegen Arsenal en twee jaar later in diezelfde competitie tegen Bayer Leverkusen.