STVV volgend jaar zonder De Roeck

Jonas De Roeck zal volgend seizoen geen hoofdcoach meer zijn van eersteklasser STVV, dat hebben de Limburgers vandaag zelf bekend gemaakt op hun website. De 38-jarige De Roeck werkt het seizoen wel nog af, maar neemt daarna afscheid bij STVV.

Jonas De Roeck nam in augustus over van de ontslagen Spaanse trainer Marquez. Bij z’n debuutwedstrijd ging hij met STVV meteen winnen op het veld van landskampioen Anderlecht. Tot en met januari van dit jaar was STVV een vaste waarde in de top zes, maar daarna ging het toch wat minder bij de Limburgers: met maar één overwinning in z’n laatste zeven wedstrijden zag STVV een plaats in play-off 1 aan z’n neus voorbij gaan.

In play-off 2 staat De Roeck met STVV op een voorlopige tweede plaats in groep B. “De club heeft vertrouwen in Jonas en zijn technische staf om play-off 2 professioneel af te werken met het huidige team” klinkt het op z’n website.