STVV stap dichter bij play-off 1

STVV behoudt uitzicht op play-off 1. Na een nipte 2-1 winst tegen Waasland-Beveren zijn de Kanaries opnieuw een stap dichter bij play-off 1.

Het was bibberen tot op het einde van STVV, want de winnende treffer kwam er pas in de 88ste minuut. Het was bovendien een own goal van Maximiliano Caufrez. Er was zelfs nog even opschudding toen de 2-2 nog viel in de extra tijd, maar scheidsrechter Lambrechts had al gefloten voor buitenspel.

Dankzij blijft STVV vijfde met 42 punten en laat het zo AA Gent (38 punten) en Anderlecht (37 punten) achter zich. Beide achtervolgers spelen zondag nog.