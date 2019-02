Stuyven over openingsweekend: “Ik ben er klaar voor”

Trek-Segafredo verkent vandaag het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad dat zaterdag op het programma staat. Ondanks zijn val in de Ronde van de Algarve lijkt kopman Jasper Stuyven klaar voor het openingsweekend.

“Het is goed dat we het parcours op voorhand verkennen”, begint Jasper Stuyven. “Er zitten een paar nieuwe stukken in die het verloop van de wedstrijd kunnen bepalen. Door zo’n verkenning beperk ik het aantal mogelijke verrassingen tot het minimum.”

Valpartij

Stuyven kende geen ideale voorbereiding voor de Omloop Het Nieuwsblad. Hij kwam in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve lelijk ten val. ’s Avonds postte hij een foto waarop te zien was dat hij ingepakt was als een mummie door de schaafwonden die hij had opgelopen na zijn valpartij.

“Mijn wonden zijn bijna helemaal genezen, maar het is natuurlijk niet de ideale manier om naar het Belgisch openingsweekend af te zakken. Gelukkig liep ik geen breuken op”, concludeert Stuyven.

“Ik ben tevreden over mijn huidige conditie. Ik maakte een heel goede winter door en heb het gevoel dat ik klaar ben voor de Omloop en Kuurne."