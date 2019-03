Stunt van formaat: Man United schakelt PSG uit

Manchester United voor een stunt van formaat gezorgd in de achtste finales van de Champions League. Na de 0-2 nederlaag op eigen veld tegen PSG, keerden de Engelsen de situatie helemaal om in het Parc des Princes. United won met 1-3, mede dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku. Het winnende doelpunt van Rashford kwam er na een strafschop - na tussenkomst van de VAR - in de toegevoegde tijd.

Bekijk hier de 0-1 van Romelu Lukaku:

Bekijk hier de 1-1 van Juan Bernat:

Bekijk hier de 1-2 van Romelu Lukaku

Bekijk hier de 1-3 van Marcus Rashford: