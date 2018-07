Straks Belgische ritwinst in Roubaix?

In de Ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de negende rit. Die gaat vandaag van Arras naar Roubaix, het geliefkoosde terrein van enkele Belgische renners. Veel andere renners zullen dan weer met een bang hart aan de start staat.

Na twee saaie en voorspelbare etappes, wordt vandaag een pak meer spektakel verwacht in de Tour. Het weer, dertig graden en kurkdroog, zal ervoor zorgen dat de kasseien er stoffig bij liggen. En dat is een kolfje naar de hand van de Belgen.

Van Avermaet

Greg Van Avermaet heeft deze etappe met rood omcirkeld in zijn agenda. Onze landgenoot vertrekt straks voor de zesde dag in het geel, al zal dat vandaag niet op zijn gele fiets zijn. BMC kiest ervoor om met hun Roubaix-model de kasseien te trotseren en het is niet mogelijk om de geel gespoten fiets van Van Avermaet van de juiste tubes te voorzien.

Roubaix is ook het favoriete terrein van een andere landgenoot, Sep Vanmarcke. Al ziet het er niet naar uit dat hij vandaag voor zijn eigen succes kan gaan. Zijn ploeg EF-Drapac zet vandaag alles in het teken van kopman Rigoberto Uran. Hij moet zo weinig mogelijk tijd verliezen, met het oog op het eindklassement.

Nachtmerries

Zo hard Van Avermaet ernaar uitkijkt, zo hard vrezen anderen voor nachtmerries op de kasseien. Heel wat klassementsrenners en echte klimmers kunnen wel eens in de problemen. Thomas De Gendt heeft er duidelijk niet zo veel zin in, blijkt uit zijn tweet.

I can’t verbally explain how much i don’t want to do the stage of tomorrow.