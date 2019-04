Straffe comeback van Tiger Woods

Tiger Woods heeft het eerste major golftoernooi van het seizoen op zijn naam geschreven. De Amerikaan zegevierde op de Augusta National golfbaan voor de vijfde keer. Het was elf jaar geleden dat Woods nog eens een master kon winnen.

Met een totaal van 275 slagen bleef Woods zijn drie landgenoten Dustin Johnson, Xander Schauffele en Brooks Koepka één slag voor.

Vijfde keer

Het is de vijfde keer dat Tiger Woods het toernooi wint. Eerder was hij ook al de beste in 1997, 2001, 2002 en 2005.

Voor de 43-jarige Woods is het zijn vijftiende major-overwinning. Dat zijn er evenveel als Jack Nicklaus. Die laatste telt in totaal wel drie titels meer dan Tiger Woods.

Comeback

Het mag een klein wonder genoemd worden dat Woods nog eens een golftoernooi wint. Laatste jaren kwam de Amerikaan vooral in het nieuws door extrasportieve zaken.

Zo ging het onder andere over zijn seks- en gokverslaving, maar ook over zijn arrestatie nadat hij betrapt was op rijden onder invloed.

I can’t thank my family, friends and fans enough for their support. Having my family by my side today is something I will never forget. To not only be able to play again, but to be able to win again, is something I will forever be grateful for. This jacket sure is comfortable. pic.twitter.com/LsOUX2dWH1