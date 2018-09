Stoffel Vandoorne verlaat McLaren na dit seizoen

De Brit Lando Norris is vanaf volgend seizoen de opvolger van onze landgenoot Stoffel Vandoorne bij McLaren-Renault, zo bevestigt de F1-renstal. Eerder op maandag werd al bekendgemaakt dat McLaren volgend seizoen niet zou doorgaan met de 26-jarige Vandoorne, die aan zijn tweede volledige seizoen bij McLaren bezig is.

Het Britse team hoopt op een nieuwe start met twee nieuwe piloten, want Fernando Alonso kondigde eerder al zijn afscheid aan. Hij wordt vervangen door zijn 23-jarige landgenoot Carlos Sainz Jr.

Het vertrek van onze landgenoot en zijn vervanging door de amper achttienjarige Norris zat er al een tijdje aan te komen. Het Britse toptalent werd in de vrije oefenritten van de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps al uitgespeeld tegen Vandoorne en mocht plots onze landgenoot vervangen in de eerste oefensessie voor de GP van Italië, vrijdag op het circuit van Monza.

Norris is reeds test- en reservepiloot bij McLaren en komt uit het opleidingsteam in de Formula 2. Hij ondertekende een contract voor meerdere seizoenen. "We zijn ervan overtuigd dat Lando een toptalent met veel potentieel is", liet CEO Zak Brown weten. "Dat is meteen ook de reden waarom we hem bij McLaren gehouden hebben. Hij is snel, leert snel en is volwassen voor zijn leeftijd."