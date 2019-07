Stig Broeckx brengt voor het eerst in drie jaar een bezoek aan de Ronde van Frankrijk. Hij is op bezoek bij zijn oud-collega's van de Lottoploeg en volgt met hen de eerste Pyreneeënrit.

't Is voor Broeckx de eerste keer sinds zijn zware val ruim 3 jaar geleden dat hij in de Tour is. In mei 2016 geraakte hij in een diepe coma na een ongeval in de Ronde van België, er was toen weinig hoop, maar Broeckx kwam er na een intensieve en wonderbaarlijke revalidatie toch weer bovenop.