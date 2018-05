Steven Gerrard debuteert bij Rangers

Wat al even in de lucht hing, is nu officieel: Steven Gerrard is de nieuwe trainer van Rangers FC. Het wordt voor Gerrard zijn eerste job als hoofdcoach. Hij begint er deze zomer aan en tekent een contract voor vier jaar bij de Schotse club.

De Rangers verloren afgelopen weekend met 5-0 van grote rivaal Celtic, waardoor de titel ook naar de club van Dedryck Boyata ging. Trainer Graeme Murty werd maandag aan de deur gezet en al snel klonk de naam van Steven Gerrard.

De 37-jarige Gerrard stopte anderhalf jaar geleden met voetballen. Het Liverpool-icoon eindigde zijn carrière bij LA Galaxy. In zijn prijzenkast staat de Champions League-trofee, de UEFA Cup, twee keer de UEFA Supercup en verder nog twee FA Cups, drie League Cups en twee keer de Community Shield. Bij Engeland verzamelde Gerrard 114 caps.

Rode Duivel Simon Mignolet was er als de kippen bij om zijn ex-ploegmaat te feliciteren met zijn nieuwe job.