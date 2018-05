Steven Defour stopt als Rode Duivel

Na Radja Nainggolan zet ook Steven Defour een punt achter zijn carrière bij de Rode Duivels. De 30-jarige middenvelder maakte het nieuws bekend in een videoboodschap.

Defour revalideert nog volop van een knieblessure en greep daardoor naast een selectie voor het WK in Rusland. De middenvelder van het Engelse Burnley zegt "plaats te willen maken voor de jongeren" en zich voortaan volop op zijn club te willen concentreren. Defour speelde sinds zijn debuut in 2006 52 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin twee goals. Hij was erbij op het WK van 2014 in Brazilië maar miste het EK 2016 in Frankrijk door een blessure.

"Ik heb altijd gedacht dat het WK een van mijn laatste acties als international zou zijn. Mede door enkele zware blessures wil ik mijn carrière zolang mogelijk uitoefenen en daarvoor kan ik best alles concentreren op clubniveau", gaat Defour verder. "Ik heb een heel lange carrière achter de rug als international. Ik heb een geweldige tijd gehad en wil daar iedereen voor bedanken, van staff tot spelers en supporters. Maar er staan veel spelers klaar en er komt een nieuwe generatie aan. Ik wens hen het allerbeste."