Steunevent voor Nainggolan afgelast

Er was vandaag dan toch geen steunbetuiging voor Radja Nainggolan aan de hoofdzetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. De organisatoren hebben het evenement op het laatste nippertje geannuleerd op Facebook, ondanks de grote persbelangstelling. Uiteindelijk kwamen hooguit 40 mensen opdagen.

Nadat bondscoach Roberto Martinez gisteren zijn voorselectie voor het WK in Rusland van volgende maand had bekendgemaakt, lanceerden enkele fans een oproep via Facebook om te gaan manifesteren tegen de niet-selectie van Radja Nainggolan.

8.000 deelnemers?

Meer dan 8.000 mensen lieten weten dat ze aan die protestactie aan het bondsgebouw in Laken te gingen deelnemen, nog eens 20.000 mensen toonden interesse in het evenement. Maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Het evenement werd om iets voor 17 uur geannuleerd. Wellicht zijn veel mensen afgehaakt door de gebrekkige communicatie. Uiteindelijk bleken er zelfs meer journalisten dan fans te zijn.

